Sin equidad, perderemos 2018, dice Rafael Moreno Valle a Ricardo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A tan sólo 14 días de terminar su gestión como gobernador de Puebla, el aspirante presidencial del PAN, Rafael Moreno Valle, lanza un mensaje y asegura que si no hay equidad en la contienda interna del blanquiazul, el partido se va a fracturar y estaría en riesgo de perder la elección presidencial de 2018.En entrevista con EL UNIVERSAL en la Casa de Gobierno, Moreno Valle dice que al interior del partido se ha visto en repetidas ocasiones que si hay división hay campañas de brazos caídos, los equipos de los demás aspirantes no se integran y no participan porque se sienten excluidos.Recordó que en 2012 con la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota no hubo cohesión y se debe aprender de los errores para garantizar la unidad. Desde ahora vislumbra una contienda “muy cerrada y compleja”, en la que tendrán que trabajar mucho y con la cabeza fría para que el blanquiazul se convierta en la opción del cambio que está buscando el país. Pero pide que sea respetuosa y sin descalificaciones.Tras hacer un balance de su gestión, que concluye el 31 de enero, adelanta que está listo para la competencia interna del PAN y lanza: “¡Como quieran… quiero!”. Detalla que él va a cualquiera de las elecciones para definir al candidato, ya sea por contienda entre los militantes o con los ciudadanos, lo único que no aceptaría sería la designación, porque el “dedazo va en contra de la democracia interna del partido y sería un gravísimo error”. Afirma que va a la contienda interna y si no sale electo aceptará el resultado y se pondrá a trabajar por el partido.Además, le manda un mensaje al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya , y le dice: “¡Que me diga cuándo grabamos!”, es decir, acepta salir en los spots del PAN.