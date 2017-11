Funcionario de Colima confunde la Revolución con natalicio de Juárez

COLIMA, Colima(SUN)

En el ayuntamiento de Colima piensan que el 20 de noviembre es un día no laborable debido a que se conmemora el "natalicio de Don Benito Juárez", o al menos es lo que piensa el director de Recursos Humanos, Héctor Luna Ortiz.



En un memorándum firmado por él y fechado el 16 de noviembre pasado, Luna Ortiz recuerda al síndico, regidores, al secretario general, al contralor, a los directores de área y jefes de departamento que por ser día no laborable con motivo del natalicio de Benito Juárez deben programar las guardias necesarias para mantener los servicios públicos que no pueden interrumpirse.



El próximo lunes 20 de noviembre se celebrará el 107 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.