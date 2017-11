IMSS se deslinda de camión lleno de cocaína

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas(SUN)

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas aclaró que el camión asegurado por elementos de la 8ª Zona Militar y las tres personas detenidas en posesión de 371 kilogramos de polvo blanco con características similares a la cocaína no tienen relación alguna institución.



"La unidad asegurada presenta características y dimensiones diferentes a los vehículos utilizados por el programa IMSS Prospera, el cual no cuenta con camiones equipados con tomógrafos", indica un comunicado oficial.



Luego de una revisión exhaustiva de la plantilla de personal, agrega el texto, "se constató que las personas detenidas no son trabajadores de este Instituto y que las matrículas que aparecen en las credenciales son inexistentes"



Por estos hechos el IMSS presentó este viernes la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República (PGR) con la finalidad de que se deslinden responsabilidades por el indebido uso del logotipo e imagen institucional.