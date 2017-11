Juanga y Kate, entre los nominados a la medalla Belisario Domínguez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El empresario Carlos Slim, la actriz Kate del Castillo, el fallecido cantante Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, y la escritora Elena Poniatowska, entre otros, podrían ser acreedores a la medalla Belisario Domínguez, máximo galardón que otorga el Senado de la República.



La protagonista de la Reina del Sur fue propuesta por María del Rosario Pérez; mientras que el senador José Ascención Orihuela Bárcenas nominó al intérprete y compositor de "Querida".



La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez recibió las propuestas hechas por los legisladores, entre las que hay empresarios, actrices, literatos, músicos, científicos, profesionistas y líderes políticos.



Entre los propuestas se encuentran el compositor Armando Manzanero; el inventor de la televisión a color, Guillermo González Camarena; el fundador de Grupo Bimbo, Lorenzo Servitje; la fundadora del PRD, Ifigenia Martínez, la astrónoma Julieta Fierro y la ex funcionaria, Julia Carabias, entre otros.



Entre las personalidades fallecidas destacan el poeta Carlos Pellicer, el arquitecto del Estadio Azteca y la Basílica de Guadalupe, Pedro Ramírez Vázquez, y el ex secretario de Ciencia de la CDMX, René Raúl Drucker Colín.



Es ahora cuando los integrantes de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez y su presidente, Roberto Albores Gleason, deberán estudiar los perfiles de los candidatos para elegir al ciudadano que recibirá su premio a fines de noviembre o principios de diciembre.



Esta distinción se otorga a los ciudadanos que por sus actividades o labores destacan en beneficio del País, como lo hizo en su momento el senador chiapaneco Belisario Domínguez.



Van contra la medalla para la polémica actriz



En la plataforma Change.org existe una petición para evitar que otorguen dicho galardón a la actriz, Kate del Catillo.



“Kate Del Castillo no ha hecho más que ridiculizar a México reuniéndose con el capo de la droga más buscado en su momento, Joaquín “El Chapo” Guzmán, mientras éste era buscado por las autoridades mexicanas e internacionales. Ella no es símbolo de ningún ejemplo que se le pueda dar a la Nación”, se lee en la página donde contabilizan seis firmas.