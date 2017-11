Hasta 4 mdp, sanción a comercios que abusen en Buen Fin: Profeco

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El procurador Federal del Consumidor, Rogelio Cerda, informó que los comercios que abusen en precios y no respeten las ofertas durante la edición 2017 del Buen Fin podrían ser acreedores a sanciones de hasta 4 millones de pesos.



Al inaugurar el operativo de verificación del Buen Fin 2017 en Parque Delta, el funcionario comentó que a unas horas de iniciado el evento de descuentos en todo el País, no se han presentado quejas por parte de los consumidores.



En ese sentido, explicó que se han presentado algunos errores humanos en colocación de precios que se han corregido.



El funcionario garantizó la vigilancia de la Profeco en todo el País e invitó a los usuarios a aprovechar los descuentos que tendrán los comercios del 17 al 20 de noviembre.



En ese sentido, dijo que los consumidores deben de planear su compra antes de salir de casa y evitar gastar más allá del presupuesto.



"No se aparten de la lista que diseñen desde la casa, porque estas ofertas son seductoras", dijo.



OPORTUNIDAD DE RECUPERAR LO PERDIDO EN SISMOS: Antad



Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio (Antad), Vicente Yañez, dijo que el Buen Fin de este año es una buena oportunidad para realizar compras y recuperar bienes que se hayan perdido en el sismo.



El directivo mantuvo su expectativa de crecimiento en ventas de 10 por ciento en tiendas y autoservicios pese a estimaciones de analistas que esperan un desempeño menor en las compras ante signos de desaceleración en el consumo.