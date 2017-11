Liberalización de gasoprecios, un mes antes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A partir del próximo 30 de noviembre, los precios de las gasolinas estarán liberalizados en todo el País, desde Baja California hasta Quintana Roo.



La Comisión Reguladora de Energía (CRE) adelantó la liberalización de los precios en la zona Sur del País, que abarca Campeche, Quintana Roo y Yucatán, para el último día de este mes. Originalmente estaba prevista para el 30 de diciembre.



El pleno del órgano de Gobierno de la comisión votó a favor del proyecto de acuerdo por el que se modifica el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diesel establecido mediante el Acuerdo A/059/2106, lo que implica adelantar un mes la quinta etapa de flexibilización de precios de combustibles automotores en estos estados.



Acelaran a inversionistas. De acuerdo con la CRE, el objetivo de esta decisión es acelerar la entrada de los diversos participantes e inversiones a los mercados.



El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Roberto Díaz de León, confirmó que la CRE había tomado esta decisión.



En conferencia de prensa, dijo que se espera la entrada anticipada de la quinta etapa de liberalización de precios que incorpora el 30 de noviembre a los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo junto con los estados del centro del país, de esta forma, 64% de las estaciones de servicio que existen en México dejarán de contar con los precios administrados por el gobierno.



Antes, la CRE había llevado a cabo la apertura en tres regiones del país, que involucraron a Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Municipio de Gómez Palacio (Durango), Baja California Sur, Durango y Sinaloa, en donde se concentra el otro 36% de las estaciones de servicio que existen en México.



“Esto —agregó el regulador— estará favoreciendo la competencia entre los participantes del mercado de combustibles”.



La quinta y última fase del esquema de apertura gradual y ordenada del mercado de gasolinas y diesel en México, que estaba prevista en esta región para el 30 de diciembre, pero la CRE decidió adelantarla para el último día de este mes, de manera que a partir del próximo 1 de diciembre los precios de las gasolinas en sus tipos Magna, Premium y diesel que se comercialicen en todas las gasolineras del país —aproximadamente 11 mil 742—, se fijarán por la oferta

y la demanda.



Descartan gasolinazo: Ayer, EL UNIVERSAL publicó que gasolineros y analistas prevén un “gasolinazo” de hasta 20% a partir del 1 de enero de 2018.



En entrevista, Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), sugirió que el aumento de precios “es una posibilidad latente”, porque las cotizaciones de la gasolina y el petróleo se han incrementado en los mercados internacionales y las importaciones que realiza México son más caras.



Además, comentó que en México las autoridades hacendarias “han mantenido, por razones políticas y no económicas, artificialmente

los precios”.



Por esas razones y ante un escenario de libre mercado, la posibilidad de que cerca de 32 millones de consumidores amanezcan el primer día del próximo año con precios de gasolina Magna en casi 20 pesos el litro, y la Premium en más de 21 pesos, es más que evidente, dijo.



Al respecto, el director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, negó en su cuenta de Twitter que “habrá un incremento en el precio de las gasolinas para fin de año”.



Comentó que son rumores sin fundamento y que queda claro que dicha información es “falsa” y que carece de sustento.



El comentario fue en alusión a las declaraciones del presidente de Amegas en torno a un probable “gasolinazo” a partir del 1 de enero del próximo año .



No obstante, el dirigente empresarial hizo referencia al probable aumento “en 2018”, y no que éste se presentaría “a fin de año [2017]”.



González Anaya aclaró en entrevista televisiva en Canal 11 que el mecanismo para fijar el precio de la gasolina, que ha estado vigente desde principios de año, reduce la volatilidad, pero todos los días se va ajustando el precio de la gasolina en todo el País.



Aseguró que el precio de los combustibles va a ser “igualito” el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2018.



El presidente de Onexpo, Roberto Díaz de León, consideró que la apertura del mercado de marcas y precios de gasolinas y diesel en 2018 continuará siendo un proceso ordenado y gradual en el que “no se esperan cambios abruptos” y en el que los empresarios de estaciones de servicio son también un factor de estabilidad y al mismo tiempo de dinamismo e innovación.