Liberan orden de aprehensión contra Eugenio Hernández para extraditarlo

(GH)

Tras encontrarse vigente la orden de aprehensión para extraditar al ex gobernador Eugenio Hernández Flores, un juez federal libró la orden de detención provisional para que se cumplimente el proceso de llevarlo ante las autoridades de Estados Unidos, donde es reclamado por delitos como lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude bancario, informa el diario Reforma Eugenio Hernández Flores es priista y gobernó Tamaulipas de 2005 a 2010. Antes de ser gobernador fue presidente municipal de Ciudad Victoria de 2001 a 2004.A unos días de concluir su gobierno, el 8 de diciembre de 2010, afirmó que dejó finanzas sanas en Tamaulipas.Presumió también que la entidad fue de las primeras en migrar hacia el sistema de mando único de información criminal de Plataforma México y dio la bienvenida al Operativo Noreste, que reforzó su presencia en la entidad contra la violencia.El 6 de agosto de 2010 afirmó que los grupos delictivos intentaban desestabilizar la entidad, luego de la explosión de un coche bomba en Ciudad Victoria.Durante las campañas electorales para el siguiente gobernador, fue asesinado el candidato del PRI, Rodolfo Torre Cantú. Su hermano, Egidio, es el actual gobernador de Tamaulipas.En 2015 el gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el ex gobernador Eugenio Hernández, considerado desde entonces un fugitivo, a quien se le asocia presuntamente con operaciones de lavado de dinero por 30 millones de dólares.El ex mandatario rechazó las acusaciones y dijo que las aclarará con apoyo de sus abogados, con el argumento de que su patrimonio es legítimo.El Departamento de Justicia de Estados Unidos giró un oficio para informar que Hernández Flores está acusado, junto con su cuñado Óscar Gómez Guerra, de 43 años, por lavado de dinero; la acusación se formalizó el 27 de mayo de 2015.También se incluyó en la acusación un aviso de confiscación penal de cuatro propiedades, tres de las cuales están ubicadas en la ciudad de McAllen, Texas, valoradas en más de 2 millones de dólares.La otra propiedad se encuentra en Austin.Hernández Flores fue declarado culpable de la conspiración de lavado de dinero y podría purgar una condena de hasta 20 años en una prisión federal y enfrentar una multa de hasta el doble del valor de los fondos involucrados en las transacciones ilícitas.