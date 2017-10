Habrá fiscal si Senado despeja incógnita: Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el nombramiento del Fiscal General podría darse de haber las condiciones necesarias y si los partidos, en el Senado, “logran despejar esta incógnita y aislarlo del momento de efervescencia política que tenemos”.



Peña Nieto reiteró que lo que declaró el lunes fue que esta decisión sería muy compleja tomarla en 2018.



“Advertí, lo dije, que veía condiciones políticas difíciles para arreglar un escenario de consenso, que no estuviera secuestrado por este clima de crispación política.



“Señalé que, evidentemente, creo que no se puede ser rehén de la presión de tener un fiscal a la luz de un proceso y un clima de efervescencia política que no asegure y garantice que quien cumple esta responsabilidad sea una persona con calificaciones y un perfil idóneo para el desempeño de esa tarea”.



Destacó que es importante que las fuerzas políticas puedan trabajar en un consenso en un ambiente, tan crispado políticamente.



El presidente Peña Nieto se reunió con parte de su gabinete, como los secretarios Miguel Ángel Osorio Chong, de Gobernación; José Narro Robles, de Salud; Aurelio Nuño, de Educación Pública; José Antonio Meade, de Hacienda; Rosario Robles, Sedatu; Alfonso Navarrete Prida, del Trabajo, además de la coordinadora de la Estrategia Nacional Digital, Alejandra Lagunes.