Canadá y México rechazarán plan de EU para Tlcan: CNBC

(SUN)

Los principales negociadores de Canadá y México se reunirán el martes con su contraparte estadounidense, Robert Lighthizer, y rechazarán firmemente las propuestas de Washington incluidas en la actual ronda de negociaciones del Tlcan, dijeron dos fuentes citadas por la cadena CNBC.



Canadá y México no abandonarán la mesa de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), vigente entre los tres países desde 1994, pese al rechazo absoluto a las demandas proteccionistas estadounidenses, dijeron las dos personas familiarizadas con las posturas de ambos países, que no fueron identificadas.



La oficina del representante comercial de Estados Unidos no pudo ser contactada de inmediato para comentarios, dijo CNBC.