'Ahorita no es un día de festejo, estamos de luto'

JUCHITÁN, Oaxaca()

La noche del 15 de septiembre fue sólo una pausa para Daniel Hernández.



Trabaja como mesero en Huatulco y va de raid en raid hacia Chiapas, donde vive su familia, de la que no sabe nada desde el día del temblor, ya que perdió su teléfono celular.



Sin bolsas ni maletas llegó al albergue del Tecnológico del Istmo y pidió una colchoneta.



"Voy a ver si mi mamá, si mi papá de casualidad están. No están mis hermanos. No sé absolutamente nada de ellos", dice.



"El señor Presidente (Enrique Peña) vino a Oaxaca, pero nunca volteó a ver Bahías de Huatulco. Nos tiene olvidados. Ahí se cayeron tres hoteles y esto no lo dice nadie más que yo, yo lo viví", externa.



Cada 15 de septiembre, en Juchitán se festejaban las fiestas patrias con garnachas, tostadas, chiles rellenos, tlayudas y baile.



"Yo pienso que ahorita no se puede celebrar, por la gente que perdió la vida. Ciertamente, hay que guardar silencio", piensa Daniel.



Ana María Valdivieso se espanta los moscos en la semioscuridad de los jardines del Tecnológico, frente a las casas de campaña donde duerme su familia.



"Año tras año estamos en el Palacio Municipal, celebrando el 15 de septiembre. ¿Pero, por qué no decir (ahora) ‘Viva México y vivan las personas que nos están apoyando a nosotros’?", expresa.



Cerca de la medianoche, en las calles ya hay gente durmiendo en la banqueta. Sin embargo, a un lado de los escombros del Ayuntamiento, un espontáneo toma una bandera y suelta su arenga, primero en español y luego en zapoteco:



"¡Viva México! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Zaragoza! ¡Y viva Juchitán, Viva Juchitán!".



Antes de las 12 de la noche, el Himno Nacional suena. Lo puso en su celular un policía que, junto con elementos del Ejército, resguarda el acceso al albergue. Sonó bajito y no lo cantó nadie. Los soldados guardaron silencio. Ése fue el festejo.