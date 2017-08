"No existe un sólo elemento que pruebe que recibí dinero": Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, negó que existan pruebas que lo incriminen por haber recibido recursos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obra pública, como se ha señalado en notas periodísticas.



En conferencia de prensa, el priista expresó: “Les comparto que en la carpeta no existe un sólo elemento de prueba que acredite que recibí dinero de ellos o de alguien”.



Ello, luego de que horas antes compareció en las instalaciones de la Procuraduría General de la República y conoció la investigación.



Acompañado de sus abogados, aseguró que la asignación de proyectos en Pemex es revisada por distintos consejos de administración, quienes se encargan de dar la decisión final.







Afirmó que los dos contratos que Odebrecht tuvo con Pemex fueron revisados por la Secretaría de la Función Pública y por la Auditoría Superior de la Federación, y no hubo observaciones.



De este modo, aseguró, no hay posibilidad de intervención personal en el proceso de adjudicación.



“Voy a defender mi nombre y mi buena reputación”, sentenció el ex funcionario.



Hasta el momento, la Procuraduría General de la República ha tomado declaración a 10 servidores públicos y 9 ex funcionarios de Petróleos Mexicanos que intervinieron en la adjudicación de tres contratos a la constructora brasileña, han comparecido ante la autoridad ministerial, bajo la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017.



Se tomaron declaraciones a tres directivos de la multinacional, entre ellos Marcelo Bahía Odebrecht, ex presidente de la constructora que lleva su nombre.