Confirman hallazgo de 7 cuerpos en fosas clandestinas en Zacatecas

ZACATECAS(SUN)

La Procuraduría de Justicia del Estado de Zacatecas (Pgjez) confirmó el hallazgo de otros siete cuerpos, entre los que figuran tres mujeres, cuyos restos estaban dentro cuatro fosas clandestinas, en la zona serrana del municipio de Valparaíso. Con este hecho, se eleva a 26 cuerpos en total que se han encontrado en esos predios.



Cabe mencionar que este operativo de búsqueda comenzó luego de que hace dos semanas un comando atacó a militares y detuvieron a tres sujetos, luego los trasladaron a la cárcel distrital de Valparaíso, donde un comando atacó directamente al personal castrense y dejó un saldo final de un soldado herido y otro muerto.



Al iniciar la búsqueda de los agresores en esa zona serrana, la autoridad ha informado que operaba un grupo local delictivo dedicado al secuestro, robo de vehículo y otros delitos, cuyo grupo tenía su zona de confort en ese municipio, donde encontraron en los primeros días a 19 cuerpos en el Cerro La Chorreada.



En conferencia de prensa, este jueves, el procurador Francisco Murillo Ruiseco informó que derivado de esa búsqueda, ayer se encontraron otras fosas en el ejido Santa Ana que tiene límite con el ejido San Martín, donde antes se habían encontrado los 19 cuerpos.



Precisó que hasta el momento se han identificado a cinco personas: tres mujeres de 19 y 22 años de edad y dos hombres de 30 y 46 años, vivían en ese mismo lugar, así como de los municipios de Fresnillo, Monte Escobedo y Villa de Cos. Uno de ellos era un amansador de caballos, originario del municipio de Monte Escobedo y que se había trasladado a Valparaíso a participar en un evento y fue cuando desapareció.



El procurador considera que este grupo criminal sólo operaba en ese lugar y ahora se busca con el apoyo de las autoridades municipales conocer una lista más real del número de desaparecidos en ese municipio, ya que se ha detectado que por el miedo, la gente no habla nada sobre el tema y tampoco denunciaba, ni las desapariciones.



No obstante, dijo que ya se realizan las pruebas de ADN y otros estudios periciales para ver si los cadáveres encontrados corresponden a la lista de personas desaparecidas, no sólo de la entidad, sino de otros estados vecinos.



También mencionó que este operativo continúa, ya que al momento que se registró este ataque directo contra el personal militar, se confirmó la presencia de este grupo en esa zona y, por ende, la reacción del gobierno ahora es recuperar el terreno que mantenía en su poder este grupo criminal.