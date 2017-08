Descarta OHL daños en segundo piso tras caída de estructura en Perifér

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

OHL México informó que la estructura que cayó sobre los carriles centrales de Periférico a la altura de Alencastre, no compromete la seguridad estructural de la autopista y no se encontró ninguna afectación a la misma.



Este tramo del Periférico corresponde a la Autopista Urbana Norte que opera OHL México.



La empresa indicó que la pieza que cayó y dañó un vehículo, se trata de “un molde de construcción que no forma parte de los elementos estructurales esenciales para el funcionamiento de la vía”, siendo este un caso único en la autopista.



OHL no detalló por qué se cayó este molde en pleno Periférico o por qué no estaba bien sujetado.



“Es de suma importancia destacar que el incidente no provocó ningún lesionado y solamente generó daños materiales en un solo vehículo, la compañía ya se ha puesto en contacto con el afectado y se cubrirán todos los gastos relacionados”, agregó la empresa, en un comunicado.



OHL realizó una revisión del percance en el sitio con el personal de la Secretaría de Obras del Gobierno de la Ciudad de México y se levantó una minuta, en la que se concluye que no existe ningún riesgo estructural para la autopista y que el concesionario se hará cargo de todos los daños ocasionados.