Inicia renegociación del TLC; rechazan alterar reglas de origen

WASHINGTON, EU(Agencia Reforma)

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y la canciller canadiense, Chrystia Freeland, rechazaron alterar las reglas de origen de la industria automotriz, como exigió el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, en el arranque de las negociaciones del TLC.



"Respecto al comentario (de Lighthizer) sobre contenido nacional específico, obviamente no sería la mejor práctica el introducir tales rigideces dentro del proceso industrial", dijo Guajardo en la Embajada de México.



"No es bueno para las compañías estadounidenses, no es bueno para las compañías mexicanas", agregó sobre uno de los temas más polémicos impulsados por Lighthizer.



TENER CUIDADO



El umbral actual es del 62.5 de su costo neto para que un auto sea considerado un producto regional de América del Norte. "Canadá no está a favor de reglas de origen específicas para países", afirmó Freeland.



"Va a ser muy importante", añadió, "tener mucho cuidado en cualquier cambio que se haga para asegurarnos de que no interrumpa las cadenas de suministro".