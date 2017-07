Duarte estará hasta el sábado en el Reclusorio Norte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, permanecerá hasta el sábado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México para una nueva audiencia, resolvió el juez esta noche, al tiempo de que se le dictó prisión oficiosa y también prisión preventiva y justificada.



La primera audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, inció con la solicitud de su defensa de un receso para conocer la carpeta de investigación en contra de su cliente.



Durante la diligencia que estaba programada a las 16:30 horas y que inició 30 minutos más tarde, el abogado Marco Antonio del Toro informó al Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte, que la Procuraduría General de la República entregó este lunes, previo a la diligencia, copia de la carpeta de investigación contra el ex gobernador.



Debido a que la carpeta consta de tres cajas de expedientes, el abogado solicitó una hora para revisarla y conocer los requerimientos técnicos para llevar a cabo una defensa adecuada.



Al inicio de la diligencia, el detenido fue informado de los derechos procesales que tiene y durante 20 minutos su equipo de abogados le explicaron qué sucedería en la misma.