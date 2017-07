Incumplen estados alerta feminicida

Ciudad de México(Agencia Reforma)

El incumplimiento de los estados con medidas para combatir la violencia en contra de las mujeres está ampliando el territorio bajo alerta de género en el País.



A la fecha, once estados tienen Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Además, existen solicitudes para otras nueve entidades, incluida una segunda para Veracruz, y se prevé que en días se emitan más.



La primera vez que se activó este instrumento fue el 31 de julio de 2015, cuando se declaró la alerta en once municipios del Edomex.



"Las alertas no se dictan por la situación del estado de materia específica, sino por el cumplimiento o incumplimiento de las recomendaciones", explicó Alejandra Negrete, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).