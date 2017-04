Duarte declarará en mi contra pero será falso: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El dirigente Andrés Manuel López Obrador anticipó que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, declarará en su contra, dirá que financió a Morena y a él mismo, pero pidió a sus seguidores no preocuparse porque eso es falso, “nuestro escudo y protección es nuestra honestidad”.En video publicado en su Facebook, López Obrador advirtió que todo es parte de una estrategia pactada entre el PRI y el PAN, incluida su candidata al gobierno mexiquense, Josefina Vázquez Mota , quien “se vendió” con los mil millones de pesos que ha recibido del gobierno.Recordó que tal acuerdo fue evidenciado por EL UNIVERSAL en una columna publicada hace dos meses, en que ambos partidos pactaron ir juntos contra Morena.En el video, López Obrador recordó que Vázquez Mota dijo ayer “que ahora que detienen a Duarte debe declarar sobre el dinero que entregaba a Morena”.Esto, estableció el político, es el anticipo de que “ya va este propósito de perjudicar a Morena, enlodar a Morena con Duarte, (pero) nosotros no tenemos ninguna relación con Duarte ni con ningún corrupto”.“Y ella no tiene, la señora Josefina Vázquez Mota , autoridad moral, ella recibió, comprobado, eso sí está demostrado, no la calumnia de que Duarte le da dinero a Morena."Lo que se comprobó" es que después de 2012 en que fue candidata a presidente de la República, indicó, es que “pasan las elecciones de 2012, desaparece y se sabe que después (el presidente Enrique) Peña Nieto autorizó que se le entregaran de presupuesto público más de mil millones de pesos para su fundación supuestamente para apoyar a migrantes. Nunca ha demostrado en qué utilizó ese dinero.“Lo cierto, aunque suene fuerte, lo digo con respeto, es que se vendió Josefina Vázquez Mota ".El líder de Morena dijo qué hay arreglos en la cúpula, "por eso hablo del PRIAN, son lo mismo, hace dos meses se dio a conocer en una columna de EL UNIVERSAL que se reunieron a media noche Ricardo Anaya y Peña Nieto, a media noche en los Pinos y hay la versión de que a esa reunión acudió Josefina Vázquez Mota …y ahí tomaron el acuerdo de ir juntos de facto, de hecho, en el estado de México, con Del Mazo del PRI y Josefina Vázquez Mota del PAN para enfrentar a Morena".Ahora que Morena va arriba en Veracruz y en el estado de México “están muy desesperados y con esta treta están buscando frenar a Morena, no lo van a lograr”.Expuso que en redes sociales ha visto que hay preocupación porque se piensa que van a utilizar a Duarte para que declare "contra nosotros y unos días antes de las elecciones va a salir".“No se preocupen por eso porque no es cierto, nosotros no somos corruptos, tengan confianza, nuestra protección, nuestro escudo y protección es nuestra honestidad".“Entonces no hay nada que temer y ojalá y Duarte hable para que diga cómo fue traicionado por Peña porque le entregó dinero para su campaña en 2012 y luego Peña se alió a (Miguel Angel) Yunes y a (Felipe) Calderón y …(Miguel Ángel Osorio) Chong operó ese acuerdo de frenar, de detener a Morena en Veracruz”.