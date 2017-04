Será el miércoles la primera audiencia de Javier Duarte

(GH)

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala definió el miércoles a las 13:30 horas locales para realizar la primera audiencia al ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, según informa Reforma El órgano judicial, presidido por el juez César Adán García, recibió este lunes el expediente 01032/2017/00005 de la captura del ex mandatario estatal así como la consignación turnada por el juzgado de paz de Panajachel, Sololá, donde fue detenido el sábado.Juan Daniel Lemus Ramírez, Secretario del Tribunal, explicó que hasta ahora el mexicano no cuenta con abogado defensor acreditado ante esta autoridad por lo que podría ser atendido por uno de oficio.Sin embargo, tiene como plazo hasta antes de la audiencia pública para requerir los servicios de un abogado particular, indicaron.La Corte Suprema de Justicia de Guatemala informó que si el defensor solicita una ampliación del plazo para conocer el expediente, la fecha y hora de la cita en el Tribunal podría cambiar.Abundó que en la cita judicial del miércoles, la Fiscalía deberá presentar la solicitud provisional de extradición por parte de México, y si Duarte acepta el requerimiento podría ser enviado en poco menos de dos semanas.No obstante, si el imputado se opone será llamado a una segunda audiencia y las autoridades guatemaltecas deberán requerir al Gobierno de México la solicitud formal de extradición, que podría llevar hasta 60 días, detalló.En dicha audiencia, la Fiscalía de Guatemala deberá presentar todos los medios de prueba para que el juez resuelva en todo casi si es procedente o no su envío a México.El imputado es investigado por delitos de crimen organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.