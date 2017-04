Respalda PRI acciones del Gobierno federal en detención de Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En el @PRI_Nacional apoyamos y respaldamos toda acción del @gobmx en contra de la corrupción y la impunidad. pic.twitter.com/xhy1TLtqXe — Enrique Ochoa Reza (@EnriqueOchoaR) 17 de abril de 2017

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, manifestó el respaldo de este organismo político al gobierno de la República en la detención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.A través de Twitter, el dirigente partidista subrayó: “En el @PRI_Nacional apoyamos y respaldamos toda acción del @gobmx en contra de la corrupción y la impunidad”.Enseguida, Ochoa Reza publicó en esta red social el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto en torno a las detenciones de los ex gobernadores Javier Duarte y Tomás Yarrington.Más tarde el PRI, a través del presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (Icadep), Paul Ospital Carrera, afirmó que la detención de Javier Duarte es un claro mensaje del Gobierno de la República de “no a la impunidad”.Ospital Carrera subrayó que con la captura del ex priista y ex gobernador de Veracruz, lograda en coordinación con autoridades de Guatemala, se reafirma el compromiso de la actual administración federal con la sociedad.“Nos sumamos a la exigencia del PRI de que se realicen las indagatorias correspondientes, se sancione ejemplarmente a Duarte de Ochoa, se recupere el dinero y los bienes obtenidos ilícitamente, y se reintegren en su totalidad al pueblo de Veracruz”.Recordó de acuerdo con un comunicado emitido por el CEN de PRI, que el tricolor ha refrendado su compromiso con el Estado de Derecho, la transparencia y la rendición de cuentas.