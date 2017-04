Tras 5 días de ausencia, reaparece Cuauhtémoc Blanco

CUERNAVACA, Morelos(SUN)

Tras cinco días ausente de la ciudad de Cuernavaca y en medio de un escándalo mediático en su contra -por acusaciones de presunta autoría intelectual en un homicidio-, el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo reapareció por un corto tiempo en las instalaciones municipales.



La mañana de este lunes estaba contemplada una reunión de precabildo con los regidores, a la cual no acudió, lo que generó descontento entre su cuerpo edilicio principalmente entre sus adversarios políticos, como el regidor Jorge Dada Guerrero, presidente de la Comisión de Turismo.



La vocería municipal expuso que si bien Blanco Bravo no se reunió con los regidores, sin aclarar los motivos, éste sí se presentó a su oficina para “firmar documentos urgentes”.



La sesión de cabildo está programada para el próximo martes y hasta el momento uno de los motivos para su cancelación sería que no se reúna el quórum legal.