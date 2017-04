Espera IP que se regrese dinero desviado por Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

El Consejo Coordinador Empresarial, mediante un comunicado, dijo que "es indispensable que se repare el daño infligido al patrimonio de los ciudadanos de Veracruz, hallándose y regresándose el dinero desviado" presuntamente por el ex gobernador Javier Duarte.El organismo consideró que la detención del ex mandatario, ocurrida este fin de semana, debe seguirle un proceso legal ejemplar: Claro, transparente y con estricto apego a la ley, sin ningún espacio para la impunidad.El CCE manifestó que “no puede construirse prosperidad ni bienestar, sin un real imperio de la ley; el combate frontal y decidido contra la corrupción debe ser una política de Estado integral y permanente, sin distingos, y no limitar el cumplimiento de la ley sólo a casos aislados”.También exhortó a las instituciones a realizar un proceso intachable para que Duarte rinda cuentas a la justicia y a la ciudadanía.Además, señaló que espera que “sea este el camino para construir la confianza ciudadana, y que en todos los casos se actúe con responsabilidad y transparencia. La detención de Javier Duarte debe ser un ejemplo de que habrá cero impunidad, y la sociedad estará vigilante de que así sea”, se dijo en el comunicado.