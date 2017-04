Reitera Marcelino Perelló dichos sobre orgasmos y violaciones

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A días de que su programa saliera del aire, debido a comentarios controvertidos sobre el abuso sexual, Marcelino Perelló, ex líder del Movimiento Estudiantil de 1968, aseguró que, según teorías científicas, la violación produce placer en la víctima.



Los comentarios de Perelló se produjeron cuando éste daba explicaciones sobre sus dichos en radio, en los que había señalado, en referencia al caso de "Los Porkys" de Costa de Oro, que "se necesita ver…" para que haya violación.



"Dije ´hay mujeres que sólo han experimentado el orgasmo cuando son violadas´; ahí sí no me voy a retractar ni un segundo", declaró Perelló en entrevista con Ciro Gómez Leyva.



"¿Por qué la violación es tan grave? Porque produce placer en la víctima", aseguró el profesor de la máxima casa de estudios y comentó que sus ideas se basan en teorías de la sicología, de la siquiatría y del sicoanálisis.



Marcelino Perelló consideró que durante una violación "el sentimiento de culpa desaparece", "Coger, copular, no deja de ser el pecado original, siempre va acompañado de cierta culpa", reiteró.



"Y puedo documentarlo con las citas de los científicos que se encargan de esos temas", advirtió Perelló: "Lo sostengo y no creo que haya misoginia alguna, porque también a los hombres les sucede".



El profesor puso como ejemplo a los violadores que son encarcelados y abusados sexualmente en las prisiones: "Lo peor que les sucede es que tienen erecciones y eyaculan".



Sobre lo que sí dijo retractarse el ex líder estudiantil fue sobre la necesidad de que haya "ver…" para cometer una violación, ya que, aseguró, tras revisar el Código Penal se dio cuenta de que "se puede violar introduciendo por vía anal o vaginal cualquier objeto".



"Mi apuesta periódística y radiofónica consiste en abordar aquellos temas que comúnmente se evitan", explicó Perelló y anunció que seguirá haciendo su programa a través de Internet. Perelló, además, dio a conocer que Benito Taibo, director de Radio UNAM, le pidió disculpas.



Sobre sus tuits viejos en los que dijo que "fajaba a mi hija, que he sido un violador compulsivo", el líder del movimiento estudiantil de 1968 dijo que "no son más que metáforas, que alegorías".



Marcelino Perelló también dijo que "cogerte a una vieja cuando dice ´no quiero´" es parte del juego de la sexualidad: "El juego de la sexualidad del ´sí, pero no, ay sí...´, eso está en la sexualidad, sí existe esa ficción consentida que puede tener varios rangos, explicó el maestro de la UNAM.



"Yo adoró a las viejas, no sólo como objetos sexuales", dejó en claro Marcelino Perelló y terminó pidiendo disculpas a quienes se ofendieron por sus palabras y a su familia, que ha resultado afectada por la situación.