Duarte aceptará su extradición: Abogado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Rodrigo Sandoval, abogado del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, informó que su cliente “sí va a aceptar su extradición”, lo que agilizará el proceso para que sea enviado a México.



Entrevistado afuera de la prisión Matamoros, de esta capital donde se encuentra detenido, Sandoval destacó: “Tuve la oportunidad de platicar con el señor Duarte y dice que está esperando su extradición y a sus abogados de México. Entiendo que sí va a aceptar su extradición”.



Capturado el sábado pasado en el Suroccidente de Guatemala, comienza afrontar hoy una primera etapa formal de 60 días que determinará si se allana o no a su proceso de extradición a México, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



Tras su arresto el sábado anterior, —aproximadamente a las 21:00 horas del centro de México, en el Hotel La Riviera de Atitlán, en el municipio de Panajachel—, luego de completar seis meses en una fuga que inició el 14 de octubre de 2016, es probable que Duarte comparezca hoy en la mañana ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Narcoactividad y delitos contra el Ambiente, en la capital guatemalteca.



El ex gobernador fue trasladado la noche del sábado desde Panajachel, a 140 kilómetros al Suroccidente de esta ciudad, a Matamoros, una cárcel en un cuartel militar de esta capital a la que llegó ayer cerca de las 02:30 horas.



Aunque fueron cumplidos cinco de los 11 pasos que, de acuerdo con el tratado de extradición vigente entre México y Guatemala, deben seguirse para lograr la repatriación de Duarte, las próximas horas serán determinantes para definir la velocidad del trámite.



El primer paso ocurrió la mañana del sábado pasado, cuando el gobierno de México solicitó a la Cancillería guatemalteca la detención provisional de Duarte con fines de extradición.



La Cancillería envió la petición al Ministerio Público (Fiscalía General) de este país, que la entregó a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Juzgado de Primera Instancia de Turno del departamento de Guatemala.



El cuarto requisito fue cumplido por la PNC y la fiscalía con el arresto, y el quinto con la presentación de Duarte al juzgado, que ordenó remitirle a Matamoros. Se prevé que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala pida hoy a la Cancillería que informe oficialmente a México de la detención, con lo que se abre el periodo de 60 días para que el gobierno mexicano haga la solicitud formal de extradición.



Después habrá una fase de entrega de la petición de México a la Cancillería para remitirla a la fiscalía y empiece el análisis para determinar si se autoriza, con lo que seguiría una etapa de notificación y otra de la extradición.



“Si se allana puede reducirse el tiempo” de las gestiones para lograr la extradición, indicó ayer Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), en una conferencia de prensa en la embajada de México en Guatemala.



“Si no se allana todo seguirá el proceso”, agregó, pero no definió un plazo preciso sobre lo que podrían prolongarse las gestiones, al aludir a la posibilidad de que Javier Duarte de Ochoa interponga acciones judiciales que obstaculicen la gestión o, por el contrario, se abstenga de hacerlo.



El ex gobernador tiene derecho a escoger su defensa y a elegir la ruta que adoptará para enfrentar la solicitud de extradición de México, aclaró.



Por su parte, el diplomático mexicano Luis Ángel Domínguez, encargado de negocios interino de la embajada, afirmó que cuando Duarte la solicite, recibirá la respectiva “visita consular” a la que tiene derecho.



Sin que mediara violencia y en un operativo conjunto de la Procuraduría General de la República (PGR) con la Interpol, así como con la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil de Guatemala, Duarte fue capturado cuando el ex gobernador estaba en una habitación con su esposa, Karime Macías.



Un oficial mexicano se comunicó a la habitación y el ex gobernador se identificó como Alejandro, pero de inmediato se le notificó que se entregara porque estaba plenamente identificado.



El mexicano Omar García Harfuch, jefe de la Agencia Criminal (AIC) de la PGR, explicó en rueda de prensa que, según los datos recabados al confirmarse la presencia de Duarte en el hotel durante al menos dos días, el ex mandatario nunca acostumbró a salir de su habitación.