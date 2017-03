Pide Ochoa a militantes defender en redes logros del PRI

(SUN)

La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llamó a su militancia a dar el debate en redes sociales a fin de contrastar los logros del tricolor y de sus gobiernos, frente a "la desinformación y la ausencia de propuestas de la oposición".Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, pidió que sean las redes el eco de las expresiones inteligentes del partido, para construir un mejor País.“Tenemos que tener los mejores argumentos, los más inteligentes y los más convincentes. Tenemos también que participar con entusiasmo y con fuerza. Y ¿por qué no?, entrar claramente y contundentemente al debate.“Ante cada ataque, una propuesta, ante cada sentimiento negativo que se vierta en las redes sociales, nosotros tengamos altura de miras. Prediquemos con el ejemplo, señalemos lo bueno que tiene el PRI y lo mucho que tenemos por aportar”, indicó.Tras tomar protesta a Juan de Dios Gascón Rocha y a Janneth Moreno Argüelles, como presidente y secretaria general del Movimiento PRI.Mx, recordó que el PRI tiene dos retos por delante: la celebración de la XXII Asamblea Nacional y las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, el próximo 4 de junio.En el Salón “Alfonso Reyes”, de la sede nacional del PRI, Ochoa Reza dijo que el Movimiento PRI.Mx será el mecanismo a través del cual se podrán escuchar, en cada rincón del País y del mundo, todas las voces que se conjuntarán en los cuatro meses de trabajo para llegar a la Asamblea priista.Refrendó que el Revolucionario Institucional ganará 3 de 3 elecciones de gobernador y las elecciones municipales en Veracruz. Observó que uno de de los escenarios fundamentales donde se llevará a cabo la discusión pública será en las redes sociales.“Necesitamos contrastar nuestro mensaje con el de nuestros adversarios políticos. Tenemos que contrastar los logros del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y los logros de los gobiernos en los Estados de México, Coahuila y Nayarit, cuyos gobernadores están bien evaluados por la sociedad. Tenemos que contrastarlo con lo que nos digan nuestros adversarios políticos.“Que en un balance objetivo, la ciudadanía contraste la desinformación y la falta propuestas de la oposición, con la información y la propuesta de nosotros. Y que a partir de un análisis libre, de ciudadanos libres, encuentren que el PRI es la mejor opción para el gobierno y para el futuro de México”, subrayó.De acuerdo con un comunicado del PRI, Ochoa Reza destacó que el partido sabe adaptarse a las necesidades y a los tiempos que vive México, somos -dijo- el partido más calificado para enfrentar los retos que tiene hoy el País. Debemos saber comunicarlo mejor, mediante el aprovechamiento de las tecnologías.En su intervención, la secretaria general del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu, reconoció al “ejército” que representa el Movimiento PRI.Mx, cuyos integrantes van a través del gobierno del presidente Peña Nieto, pero también durante toda la larga historia partidista.“En el PRI no le tenemos miedo al debate de las ideas, no le tenemos miedo a la confrontación de proyectos, no le tenemos miedo a explicar las decisiones responsables que hemos tomado. En el PRI sabemos que hacer política implica escuchar y debatir. Vamos a salir a defender nuestros logros”, aseveró.