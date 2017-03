Bajan los casos de influenza; garantizan abasto de medicamento

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

De octubre a la fecha se han registrado 3 mil 705 casos de influenza y 285 defunciones por este padecimiento, comparadas con 8 mil 548 casos y 617 defunciones en la temporada pasada, informó la Secretaría de Salud.



En conferencia de prensa, Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, comentó que hasta el momento no se han identificado mutaciones en los virus de influenza que circulan en México; además de que se ha vacunado a casi 29 millones de personas, con un avance cercano al 90% de la meta, que son 32 millones.



Indicó que la Secretaría de Salud ha distribuido más de 20 mil tratamientos de oseltamivir y mantiene una reserva estratégica de 61,410 tratamientos de este antiviral; en tanto que desde el año pasado se cuenta con tres medicamentos genéricos de oseltamivir.



Destacó que durante la actual temporada 2016-2017 hasta el 16 de marzo se han registrado un total de 3 mil 705 casos confirmados, con un predominio de A(H1N1) en el 55.5% de los casos; y 285 defunciones de las cuales 74.7% corresponden al subtipo A(H1N1).



Para disminuir el riesgo de contraer enfermedades respiratorias e influenza, Kuri Morales aconsejó realizar las siguientes medidas preventivas como higiene personal, lavarse bien las manos, no escupir, no tocarse la cara con las manos sucias, desinfección de superficies y objetos de uso común. Asimismo, recomendó usar ropa adecuada, evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire; así como consumir alimentos altos en vitamina C y D y evitar automedicarse.



Julio Sánchez y Tepoz, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, indicó que las farmacias reportan una existencia total de 28 mil 278 unidades de oseltamivir distribuidas en toda la República. Por otro lado, los laboratorios productores del medicamento han reportado al momento un total de existencias distribuidas de 140 mil 747 unidades y en proceso de distribución otros 402 mil 547 tratamientos.



Durante el 2017 el Centro de Atención de Cofepris ha atendido 241 llamadas, con la finalidad de orientar a la población en relación a las farmacias que tienen abasto de oseltamivir.