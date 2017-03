Vuelven a negar prisión domiciliaria para Elba

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Isabel Porras Odriozola, magistrada federal, ratificó la negativa del beneficio de prisión domiciliaria, a la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo.



Es la segunda negativa en los últimos días al recurso que solicitó la maestra Gordillo Morales, de acuerdo con fuentes judiciales.



El 17 de febrero, le habían concedido un amparo que abría la posibilidad de que se le otorgue la prisión domiciliaria.



Un tribunal federal determinó aquel día que a la imputada no se le puede negar la petición de enfrentar los procesos legales en su contra con el beneficio de la prisión domiciliaria, bajo el argumento de que aún no cumplía los 70 años de edad cuando fue detenida, informó a EL UNIVERSAL Marco Antonio Del Toro, abogado que encabeza la defensa.