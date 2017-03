Regañan Los Pinos y Segob a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong , exigió al presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que respete a las Fuerzas Armadas, institución compuesta por mexicanas y mexicanos, no por extraños.“¿Cómo es posible que López Obrador quiera ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y las denigre? Preocupa que alguien que lleva 18 años (sic) buscando la Presidencia de la República, que busca encabezar a nuestras Fuerzas Armadas las denigre y las señale. Por eso yo refiero al poco respeto que tiene a las instituciones.“Exijo respeto para ellas. Quien aspira a encabezarlas primero debe conocerlas”, aseveró.En conferencia de prensa, Osorio Chong pidió al dirigente nacional de Morena que si tiene pruebas sobre la participación del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, “que denuncie ante el Ministerio Público y con pruebas en la mano.“Yo creo que ante esos señalamientos, particularmente en el tema de Ayotzinapa, mínimamente tienen que presentarse ante el MP para llevar las pruebas del señalamiento directo que hizo”, dijo el secretario.Andrés Manuel López Obrador dijo en Estados Unidos que a quien deben reclamar por el caso de los 43 desaparecidos de la normal de Ayotzinapa es a las Fuerzas Armadas, no a él.Las Fuerzas Armadas, dijo ayer Osorio, están para servir a México, por lo que son inadmisibles las declaraciones que dañan a la institución en la que más confían los mexicanos.“Los miembros del Ejército son mexicanas y mexicanos, tengo que referirle nuevamente al señor López Obrador, son ciudadanos que se prepararon para defender a todos los habitantes, a las familias mexicanas y que en el discurso simplista las señala, las lastima y no prueba nada. Exijo respeto para ellas”, mencionó.Apenas el pasado miércoles en el Estado de México, el encargado de la política interna del país fustigó a quienes critican y denuestan a las Fuerzas Armadas y la Policía Federal.El presidente del PRI, Enrique Ochoa, advirtió el miércoles que quien critica a las Fuerzas Armadas no es una persona digna de querer ser el comandante en jefe de esta institución.Cuestiona su relación con Abarca. Ayer, luego de encabezar la firma de convenio con Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable (ASUME) para el otorgamiento de vacantes laborales disponibles a connacionales repatriados, el secretario Osorio Chong dio una conferencia de prensa en la que consideró bueno que se le cuestione a López Obrador su relación con el ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca.“Que explique su relación y apoyo a estas autoridades que fueron responsables de lo sucedido en Iguala, en septiembre de hace ya casi tres años. Es muy importante que declare porque cuando se le pregunta no dice nada y el apoyo que todo mundo señala que le dio debe asumirlo, responsabilizarse y dar la cara”, expresó.Añadió que el tabasqueño justifica a los delincuentes y aun así asegura que si llega a gobernar el país se acabarán.“Bueno, hay que recordarle que cuando pasó por la Ciudad de México no dejó los mejores datos ni las mejores cifras. Hay que recordarle que son nuestras Fuerzas Armadas las que hoy están en el territorio buscando la seguridad, la tranquilidad de los mexicanos, haciendo labores que no les corresponden”, apuntó.Durante el acto que encabezó, Miguel Ángel Osorio Chong defendió las acciones que el gobierno federal lleva a cabo para la defensa de los migrantes mexicanos.“Hay quienes hoy, ante la coyuntura, están queriendo aparecerse, están queriendo asumir una posición mediática para que los vean en la defensa de los mexicanos, de nuestros connacionales. Nosotros estamos actuando con mucha responsabilidad”, aseveró Osorio Chong.El funcionario federal aseguró que el gobierno del presidente Peña Nieto ha estado preparado desde hace cuatro años para recibir repatriados.Aseguró que detener al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa es una prioridad, por lo que la Segob ayuda a la PGR en su localización. Recordó que la última vez que lo vio “me dijo que tenía la conciencia tranquila. Y le dije que pues yo le recomendaba que enfrentara la ley, que saliera y la enfrentara”.Defienden labor de marinos. El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, calificó como “falsas e injustas” las acusaciones que hizo Andrés Manuel López Obrador contra los integrantes de las Fuerzas Armadas.En conferencia de prensa para anunciar la estrategia de diversificación de mercados del sector agroalimentario, expresó su rechazo a las acusaciones del dirigente nacional de Morena y manifestó su reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas por la “encomiable” labor que realizan.“Quiero expresar mi reconocimiento, cariño y gratitud a los miembros de la Marina Armada de México que todos los días cumplen con una labor encomiable. Son gente de origen modesto, con una formacion sólida y que todos los días se sacrifican ya sea en las labores de protección civil o de seguridad”, dijo.“Me indigna que se haga una acusación como ésta, sobre todo porque es falsa y rotundamente injusta. Nuestro cariño a los miembros del Ejército de México y de la Marina Armada de México”, añadió.Durante su gira en Washington D.C., Estados Unidos, López Obrador responsabilizó a las Fuerzas Armadas del país de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.En conferencia de prensa en la capital estadounidense, el aspirante presidencial reafirmó lo que le contestó a Antonio Tizapa, padre de uno de los jóvenes desaparecidos.“El reclamo es al Estado, no a nosotros; el reclamo es al régimen; el reclamo tiene que ser al Presidente, a las Fuerzas Armadas y a quienes intervinieron en ese crimen”, dijo.López Obrador insistió en que el reclamo del padre del normalista fue en realidad un acto de provocación: “Estoy convencido que fue un acto de provocación. Entiendo la desesperación que pueda tener el padre de este joven, pero no estoy de acuerdo con ese procedimiento. Es injusto”.Diputados condenan señalamientos. Legisladores del PRI, PAN y PRD arremetieron contra López Obrador por descalificar al Ejército.El vicecoordinador del Revolucionario Institucional en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que la postura de López Obrador es esquizofrénica porque por un lado aspira a la Presidencia y a ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y por otro lado las descalifica.El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el panista Jorge Ramos, dijo que la agenda de Morena en el tema de seguridad pública es de corte electoral, de coyuntura por los votos y de oportunismo. “Es muy ingrato, muy ingrato”, fustigó.Por su parte, el coordinador del PRD en San Lázaro, Francisco Martínez Neri, dijo que no se debe culpar al Ejército de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.