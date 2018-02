Corral rompe con el PAN y Anaya; acusa "simulación política"

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

#Video Javier Corral, gobernador de Chihuahua, rompe con la dirigencia nacional del PAN y con el precandidato presidencial, Ricardo Anaya, tras aprobación de lista de “pluris” al Senado pic.twitter.com/sIgRKaONEU — El Universal (@El_Universal_Mx) 18 de febrero de 2018

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, rompió con la dirigencia nacional del PAN y con el precandidato presidencial, Ricardo Anaya, por la lista de candidaturas al Senado por representación proporcional (plurinominal), donde el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aparece en el segundo lugar.Corral Jurado expresó que no se prestará a una “simulación política”, aun cuando él ha sido un aliado en la construcción del Frente Ciudadano por México y de la candidatura de Ricardo Anaya.“Es mi deber moral y político deslindarme de todo este proceso. No quiero ser parte de un proceso de simulación política, no quiero ser parte de la responsabilidad que esté hecho tendrá en el futuro de México y de Acción Nacional”, expresó.En un video difundido en redes sociales, el mandatario local arremetió señalando que el reducido grupo de cinco personas que ahora dirige al PAN, “está abusando” de la mayoría que tiene en los órganos del partido.“Que conscientes de que tienen mayoría en la Comisión Permanente y en el Consejo Nacional, están decidiendo con una soberbia infinita como si ya estuvieran en el poder presidencial, les recuerdo que aún nos faltan ocho puntos porcentuales el puntero presidencial”, externó.