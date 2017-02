Dos centavos menos a gasolinas es simulación: Mario Delgado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El senador Mario Delgado Carrillo, seguidor de Morena, afirmó que la baja de dos centavos al precio de las gasolinas, anunciado la tarde de este viernes, es una simulación de la Secretaría de Hacienda.



En los hechos, no aplica el gobierno un esquema de precio libre de los combustibles, pues las cotizaciones de referencia, que son las de Texas, han bajado, al igual que el valor del dólar, y es así que la gasolina debió haber bajado el 4 de febrero 91 centavos y el 11 de febrero un peso con nueve centavos.



De esta manera, los dos centavos a la baja en los precios de los combustibles, “son migajas” que le dan al pueblo, cuando lo que debieron hacer es dejar de golpear a la gente con esas medidas con las que Hacienda asegura un mayor margen de recaudación, dijo Delgado Carrillo.



Rechazó que con las medidas publicadas en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, con las cuales se aplica un precio máximo que se ajustará periódicamente, el gobierno apoye con un “estímulo fiscal”, y que se trata de una generosidad gubernamental.



El hecho es que no respetan ni su metodología; anuncian una el 27 de diciembre, luego la cambian el 10 de febrero y la vuelven a modificar hoy, y sin duda en las siguientes ocasiones van a jugar con unos centavitos abajo y arriba, pero el hecho es que el golpe del Gasolinazo de enero, no lo quitan, dijo el senador Delgado Carrillo.