¿Cómo actuar en caso de detención migratoria en EU?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de la serie de acciones emprendidas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en contra de migrantes mexicanos, entre las que destacan las redadas de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), las autoridades mexicanas han dado a conocer una serie de medidas para connacionales en caso que se enfrenten a una detención migratoria.



¿Cómo actuar en caso de detención migratoria?



Elabora un plan de emergencia: Cuida de tu familia especialmente de las y los menores. Si nacieron en EU, acude a tu Consulado más cercano para registrarlos como mexicanos.



Investiga qué documentos debes llevar siembre a la mano y mantén una copia de toda tu documentación en un lugar seguro.



Si requieres orientación de migratoria, acércate a tu Consulado, te brindaran información sobre abogados confiables de migración.



Conoce tus derechos en tu casa, lugar de trabajo en la calle.



Si las autoridades llegan a tu casa:



- No abras la puerta.



- Mantén la calma.



- No huyas.



- No reveles tu situación migratoria.



- Pregunta para que están ahí y solicita un intérprete en caso de necesitarlo.



- Pide la orden judicial de arresto y/o registro, si la tienen pide que te la muestren por la ventana y revisa que tenga tu nombre, dirección y la firma de un juez.



- Si no tienen una orden judicial puedes negarte a dejarlos entrar.



Si las autoridades entran a tu casa sin una orden de arresto y/o registro:



-De manera muy cortés, pide nombres y números de placa y diles que “No das tu consentimiento” para realizar el registro.



Si las autoridades te detienen:



- Guarda silencio.



- No reveles tu situación migratoria.



- Pide hablar con tu Consulado de México más cercano.



- Comunícate con tu abogado.



- No firmes nada.



- Averigua quién te arresto.



- Solicita un intérprete y derecho a fianza.



- No mientas.



- No entregues documentos falsos.