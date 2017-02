Confirma Ssa medicamentos falsos y caducados en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

La Secretaría de Salud confirmó el viernes la existencia de medicamentos falsos, otros sin registro y de 23 toneladas de medicinas caducadas en diferentes almacenes de las autoridades sanitarias del estado de Veracruz.



Todos los medicamentos habrían sido adquiridos entre 2010 y 2016, durante el mandato del ex gobernador Javier Duarte, ahora prófugo de la justicia acusado de crimen organizado y otros delitos.



Según informó el organismo en un comunicado, se detectaron 21 ampolletas del producto Avastin, utilizado para el tratamiento de cáncer, que fueron adquiridas por el ejecutivo veracruzano en 2010 y 2011 de empresas que no fueron localizadas en sus domicilios sociales y que no son reconocidas por Laboratorios Roche como distribuidoras autorizadas.



Además, el laboratorio dictaminó que cinco de esas ampolletas "no corresponden al producto original" y "no contienen principio activo".

En esos años, Avastin fue administrado a 119 adultos del Centro Estatal de Cancerología del Estado de Veracruz pero el comunicado no aclara si se trató del medicamento bueno o del falso o si fue usado en otros hospitales.



La nota de prensa también indica que se aseguraron 46.984 pruebas rápidas para VIH por carecer de registro sanitario, de un total de 70 mil que fueron adquiridas en 2012 a otra empresa que tampoco pudo localizarse en el domicilio social registrado.



Las autoridades sanitarias comenzaron a investigar el caso de los medicamentos falsos en este estado del Golfo de México porque el actual gobernador, Miguel Angel Yunes, acusó a sus dos predecesores, Fidel Herrera (2004-2010) y Duarte de comprar medicamentos falsos para hospitales estatales y de suministrar a niños enfermos de cáncer una sustancia inerte en lugar de la medicina correspondiente.



La Secretaría de Salud informó a las autoridades competentes para que se finquen las responsabilidades que sean necesarias.