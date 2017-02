Mancera pide a EPN no aumentar precio de gasolina

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera , pidió al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto , no aumentar el precio de la gasolina.Durante su discurso en la inauguración del Espacio Sí, Sistema de Inclusión en la delegación Iztapalapa, el mandatario capitalino dijo que el aumento al precio de los combustibles afecta a la población mexicana."Confío en que el presidente haya dado las instrucciones para que no tengamos un disparo en el precio de la gasolina porque lo resiente todo el País".En caso de que no haya incremento, el mandatario capitalino dijo que su gobierno seguirá trabajando para generar inversión y empleos.Asimismo hizo referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó que "cada vez se pone más rudo".Ante ello, dijo, se deben generar bases sólidas para apoyar a los mexicanos. De lograrlo, la actual problemática con Estados Unidos le hará a México, "lo que el viento a Juárez".