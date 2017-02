Los Pinos, "una casa lujosísima" y en las calles tanta pobreza...

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los niños integrantes del 10° Parlamento Infantil, que sesiona en el pleno de la Cámara de Diputados, arremetieron contra los políticos corruptos, los lujos de la clase política y se quejaron del poco interés que tuvieron muchos diputados federales, pues ni siquiera los conocieron.También algunos se manifestaron porque ya no haya más “gasolinazos”.En la sesión de clausura del 10° Parlamento Infantil, que inició el pasado lunes 13 de febrero, distintos diputados infantiles hablaron desde la máxima tribuna del País, y hablaron de inseguridad, de educación, derechos humanos, discapacidad, entre otros temas.La primera que habló de corrupción fue la diputada de Jalisco, Lucía Esquivias Padilla, quien reclamó que en el País no ha habido avances, los niños no están mejor, no hay mejor educación y tampoco ha bajado la violencia.“Queremos demandarles a las autoridades presentes que cumplan lo que prometen. Que nos escuchen, porque merecemos gobernantes buenos y que no nos engañen como menores de edad, y nuestra palabra hay que hacerla valer, porque estamos cansados de la corrupción de los gobernantes y sus malas decisiones”, dijo Lucía Esquivias.Rodrigo Antonio Herrera Moreno, de Quintana Roo, compartió que disfrutó y le gustó jugar en este Parlamento, conocer amigos, y trabajar en equipo. También celebró que conociera más sobre sus derechos.Pero criticó que hubo cosas no tan agradables, pues hubo poca comida, se la sirvieron tarde y ya en los trabajos se les limitó con el tiempo.“Hubo algunas cosas menos agradables, por ejemplo, hubo poca comida, a veces no nos gustaba o nos la servían tarde. Durante nuestra participación en la comisión, nos limitó el tiempo y en algunas actividades trabajamos solos. Además, varios de nosotros no conocimos a nuestros diputados”, dijo.Más tarde, el diputado infantil Axel Gael Romo Torres, también se quejó de la corrupción y dijo que le da tristeza oír las noticias que dicen que México es de los países con mayores niveles de corrupción, por lo que pidió gobernantes justos.Recordó que el pasado martes fueron a la Residencia Oficial de Los Pinos y dijo que conoció al presidente Enrique Peña Nieto , describió la residencia oficial como una “casa lujosísima” y lamentó que haya tanta pobreza en las calles.