México no se moverá en negativa sobre el muro: Videgaray

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras una reunión con Rex Tillerson, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray , dijo que México no va a moverse "un milímetro" en su negativa a financiar el muro anunciado por Donald Trump, informa EFE Anteriormente el canciller había reconoció que Estados Unidos tiene derecho a construir el muro fronterizo, pero que es una medida inaceptable buscar que México pague por él."Hay temas que son (inaceptables) por dignidad, que no tienen que ver con las exportaciones o la economía, sino con el corazón y el orgullo de los mexicanos. Así como ofrecemos respeto, los mexicanos debemos respetarnos a nosotros mismos, nuestra historia y símbolos nacionales", afirmó el titular de la SRE.Videgaray señaló que Washington y México tienen "diferencias públicas y notorias", y que la construcción del muro es un "gesto no amistoso", además de una "idea inadecuada" que "difícilmente" puede contribuir a resolver el problema.El secretario de Relaciones Exteriores, sostuvo reuniones con homólogos en el G20 celebrada en Bonn, Alemania, en la cual coincidió con el ministro del Exterior de EU, Rex Tillerson.