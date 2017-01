Balean dependencias policiales en Cancún

CANCÚN, Quintana Roo(SUN)

Las oficinas de la Fiscalía General en Cancún fueron atacadas la tarde de hoy por un grupo armado que abrió fuego también en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicadas sobre la avenida Xcaret.



Hay al menos un policía muerto y se reportan tres heridos, sin que la autoridad haya precisado el número.



La delegación de la Cruz Roja Mexicana movilizó a todas sus ambulancias, declaró el delegado en Cancún, Amilcar Galaviz.



En forma simultánea se registraron disparos en otros puntos de la ciudad, como en las avenidas Bonampak y Nichupté. Se ignora si los tiros forman parte de la persecución para capturar a los atacantes o si fueron actos planeados en paralelo.



Las primeras detonaciones se escucharon a las 16:00 horas. Se trató de ráfagas, descritas por quienes las escucharon, como “interminables”.



Habitantes de la Supermanzana 30, 31 y 32, cercanas a la Fiscalía, comenzaron a reportar la balacera y a solicitar auxilio.



Testigos indican que los atacantes iban en al menos un vehículo y a bordo de motocicletas.



Se desplegó un intenso operativo de seguridad. Elementos de la Policía estatal, municipal y federal circulan las calles para dar con los responsables. Las instalaciones de la Fiscalía fueron acordonadas. Al sitio llegaron elementos del Ejército.



Hasta el momento ninguna autoridad ha emitido una postura.



En entrevista con EL UNIVERSAL, una ciudadana que se encontraba en un domicilio muy cercano a la Fiscalía, indicó que hasta las 17:00 horas no pudo abandonar el inmueble. Ella y sus acompañantes se tiraron al piso en cuanto escucharon los disparos.



“Estamos en el piso, los balazos están tronando. No podemos asomarnos, es un horror, creí que eran cohetes pero no. Se oyen patrullas, bomberos; le dieron a un tanque de gas, está oliendo mucho a gas”, narraba la ciudadana, mientras se suscitaba la balacera.



“Están aquí abajo, están aquí abajo”, se le escuchó vía telefónica y la comunicación se cortó. Minutos después informó que un policía estaba muerto en el edificio.



Personal de una tienda de autoservicio cercana al lugar fue desalojado. El operativo se extendió por varios puntos de la ciudad.