Ana Guevara reitera que no perdonará a su agresor

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La senadora Ana Gabriela Guevara sostuvo que no va a perdonar a Fabián España, el ex policía que la agredió el 11 de diciembre en la carretera Toluca-México.



Asimismo, informó que los cargos que estudiará el juez contra su agresor son pandillerismo y lesiones que tardan en sanar más de 15 días. Los daños a la motocicleta que ella conducía al ocurrir el incidente de tránsito todavía tienen un peritaje pendiente.



En el Senado, Guevara dio conferencia de prensa y reportó que la diligencia que tuvo en el juzgado se extendió hasta la madrugada de este martes.



Precisó que no tuvo careo con el atacante y, por referencias que ella recibió del juez, éste retuvo a España en resguardo hasta que cierre el juicio.



Ana Gabriela Guevara dijo a los periodistas que el probable atacante no se presentó voluntariamente, sino en la fecha señalada en el amparo que había recibido, mismo que perdió por haber dado un domicilio falso.