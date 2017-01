Ruptura en el PAN por interna de Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El senador con licencia del PAN, Luis Fernando Salazar, acusó de traidor al presidente del partido, Ricardo Anaya , en desacuerdo con el proceso de definición de la candidatura por la gubernatura de Coahuila.En su cuenta de Facebook, luego de que en una reunión con aspirantes el nombre de Guillermo Anaya como candidato cobró fuerza, Luis Fernando Salazar dijo que Ricardo Anaya se ha apoderado del partido para imponer una agenda personal.“Con tristeza y preocupación, observo cómo Ricardo Anaya Cortés se ha apoderado del PAN para imponer una agenda personal. Confirmo lo que por mucho tiempo me negué a creer, que tenemos un dirigente traidor, que piensa que el PAN es un lugar de apuestas, donde también juega la mafia del poder”, escribió Salazar. Ricardo Anaya informó que la decisión de Coahuila se tomará por parte de la Comisión Permanente Nacional, de acuerdo con sus estatutos.Ayer el PAN entró en una ruta de choque para definir al candidato a la gubernatura de Coahuila.El sábado Salazar denunció que el presidente del partido, Ricardo Anaya , buscaba imponer al otro aspirante, Guillermo Anaya, a través del método de la encuesta.En un desplegado emitido el domingo pasado, militantes panistas exigieron al presidente del partido no equivocarse en la definición y mostraron su apoyo a Salazar.Ayer los aspirantes a la gubernatura se reunieron con el presidente panista, con quien conocieron dos encuestas y varias mediciones.Al final, en una carta firmada, cuatro aspirantes —Marcelo Torres Cofiño, Silvia Garza e Isidro López— extenaron su respaldo al proceso interno de la dirigencia y reconocieron que en las encuestas lleva delantera el ex senador del PAN y compadre del ex presidente Felipe Calderón , Guillermo Anaya.En la segunda posición se ubicó el senador Salazar, quien ayer calificó a Ricardo Anaya de “traidor”. Se espera que hoy emita un pronunciamiento de desacuerdo con ese ejercicio.Cónclave azul. Los resultados fueron dados a conocer ayer en una reunión a puerta cerrada con los aspirantes a la candidatura por la gubernatura de ese estado; sin embargo, será hasta mañana a las 17:00 horas cuando la Comisión Permanente del partido se reúna para hacer la notificación oficial.En las cuatro horas que duró la reunión entre los aspirantes y el CEN, se explicó que en las encuestas realizadas a panistas, a la ciudadanía de la entidad, así como en los ejercicios de medición de sus redes sociales, el más votado fue Anaya Llamas.Los seis aspirantes son: el ex diputado Anaya; la senadora Silvia Garza; el alcalde de Saltillo, Isidro López; el ex coordinador de los diputados, Marcelo Torres; el alcalde con licencia de Monclova, Gerardo García, y el senador con licencia, Luis Fernando Salazar.Sin dar declaración alguna, cuatro de los aspirantes, por medio de sus redes sociales, dieron a conocer su respaldo al proceso y a Guillermo Anaya.