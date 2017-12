Analiza INE validez de más de medio millón de firmas del "Bronco"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Instituto Nacional Electoral (INE) analiza la validez de al menos 576 mil 145 de las un millón 22 mil 107 firmas reportadas por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", quien aspira a una candidatura independiente a la Presidencia de la República.



En su último reporte del apoyo ciudadano recibido y reportado por los aspirantes sin partido destaca también que están en proceso de revisión y validación 93 mil 731 de las 101 mil 8 firmas contabilizadas por la zapatista María de Jesús Martínez Patricio, "Marichuy".



El Instituto detalló que en el caso de los aspirantes independientes los apoyos restantes están en proceso de verificación o no resultaron válidos, es decir, están duplicados, no encontrados, bajas del Padrón o de la Lista Nominal o pertenecientes a otro ámbito geográfico.



Así, en el caso de la ex primera dama, Margarita Zavala, quien reporta 477 mil 289 firmas de apoyo, faltan por ser validadas 342 mil 139.



Para el aspirante Armando Ríos Piter, están en proceso de verificación 104 mil 262 firmas de las 320 mil 616 reportadas por el senador con licencia.



Mientras que para el periodista Pedro Ferriz de Con están en análisis 44 mil 110 apoyos de los 78 mil 420 conseguidos por el comunicador.



Cabe recordar que el umbral de votación marcado por el INE para que una candidatura independiente sea procedente es de 866,953 firmas, pero debe ser representativa en al menos 17 entidades del país.