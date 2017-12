AMLO pide no caer en provocaciones

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena-PES-PT a la Presidencia de la República, aseguró que la salida de Elba Esther Gordillo para cumplir condena en su casa fue una decisión que se tomó y “yo no hago leña del árbol caído”.



Durante su gira por municipios mexiquenses de San José del Rincón, Temascalcingo y Villa Victoria, pidió no especular en relación al tema, pues respeta mucho a la gente que está en las cárceles, en los hospitales, a los que pierden la libertad y los que están enfermos, además igual podría señalar que detrás de la coalición Por México al Frente se encuentra Carlos Salinas de Gortari y la mafia del poder.



“No me gusta hablar mal de ellos y menos de los ya fallecidos cuando hay alguien que se nos adelantó, aunque haya sido el adversario no lo cuestiono, es su derecho”, afirmó.



En relación al zafarrancho en la delegación Coyoacán entre militantes que asistían a un mitin del PRD y gente de Morena este viernes, pidió evitar caer en provocaciones y confrontaciones.



“Están muy nervioso hay que evitar la provocación, llevamos muchos años luchando sabemos que no se debe de caer en provocaciones, nuestro movimiento ha sido y es, seguirá siendo Pacífico”, anotó.



Calificó de nueva cuenta a Ricardo Anaya y José Antonio Meade como candidatos de la mafia, quienes “para abril o para Mayo van a querer aplicar el plan B, que es descargarse, quitarse la máscara y la mafia va a llamar a la unidad a todos los candidatos en contra de Morena”.