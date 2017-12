Inegi: 20% de riqueza nacional se genera en la informalidad

(SUN)

El 22.6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional se produjo en unidades económicas informales y se generó por 56.7% de la población que laboró en estas condiciones, de acuerdo con la medición de la economía informal correspondiente a 2016, dada a conocer por el Inegi.



Por su parte, 77.4% del PIB fue producido en el sector formal con 43.3% de la población ocupada dentro de dicho sector.



Es decir, por cada 100 pesos generados de PIB, 77 los generaron 43% de ocupados formales; casi 23 pesos los generaron 57% de informales.



Del total de la economía informal en 2016, 11.2% correspondió a aquellos negocios no registrados de los hogares dedicados a la producción de bienes o servicios, y 11.4% a otras modalidades, que refieren a todo trabajo que, aunque laboró para unidades económicas distintas a las de los micronegocios no registrados, no contó con el amparo del marco legal e institucional (seguridad social, prestaciones sociales).



A lo largo del periodo 2003-2016, la economía informal contribuyó con 23.3% anual al PIB, siendo los puntos más altos 2009 y 2005, con 24.4% y 23.8%, respectivamente.



De 2010 a 2015 dicha participación tendió a disminuir, hasta ubicarse en 22.6% durante 2016.



El año pasado el PIB tuvo un aumento de 2.9%, explicado por el crecimiento de 3.1% de la economía formal y el incremento de 1.5% de la informal. Por su parte, la tasa de crecimiento promedio anualizada del PIB a precios de 2013 para la serie 2003-2016 fue de 2.4%, mientras que la economía informal presentó un crecimiento de 1.8%.



La variación del valor agregado bruto del empleo informal en el sector formal mantiene la misma tendencia que el PIB, lo cual se explica porque las unidades económicas formales se ven impactadas por los fenómenos económicos que llevan a la economía tanto a una recuperación como una recesión, explicó el Inegi en un comunicado.



La desagregación de la economía informal por sector de actividad económica muestra que el comercio tuvo la mayor participación en 2016, siendo de 31.3%; en segundo lugar estuvo la construcción, 13.8%, y en tercer lugar, las actividades agropecuarias con 12.5%; el cuarto lugar lo ocuparon las actividades de las industrias manufactureras, 12.2%, siguieron los servicios personales, de reparaciones y mantenimiento con 6.3%; el transporte, correo y almacenamiento , 5.9%, en conjunto diversos servicios participaron con 18%.



Dentro de las otras modalidades de la informalidad el sector económico con mayor peso en su composición fue el sector agropecuario con 24%, seguido por el comercio con 23%; las industrias manufactureras, 11.5%; los servicios personales, reparaciones y mantenimiento, 6.3%; los servicios de transportes, correos y almacenamiento, 5.9%.