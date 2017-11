Plantean incrementar salario mínimo a más de 100 pesos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El incremento al salario mínimo, que se negocia actualmente para entrar en vigor el 1 de enero del próximo año, deberá contemplarse de tal forma que éste quede en más de 100 pesos y subir paulatinamente para que a los trabajadores les alcance para cubrir sus necesidades básicas como lo establece la Constitución, planteó Reyes Soberanis Moreno, vicepresidente del Congreso del Trabajo y secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR).



Al preguntarle sobre la negociación que se lleva a cabo en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), Soberanis Moreno dijo que se debe cuidar que el aumento no debe quedar rezagado con respecto a los incrementos de los precios, fenómeno ante lo que debe haber una regulación para no afectar a los trabajadores.



En entrevista consideró fundamental fortalecer los sueldos, para que haya capacidad de compra y reactivar la economía.



Sobre las afectaciones que pudiera tener el sector obrero mexicano de suspenderse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), consideró que no impactará a la mayoría de los trabajadores, puesto que tendrá repercusión en los sectores de empresas que venden a Estados Unidos como el automotriz.



Reyes Soberanis, quien anunció el cierre de las actividades del 50 aniversario de la COR para el próximo sábado, dijo que "no habrá una catástrofe", pero sí hay preocupación porque van a cambiar varias cosas como el incremento de los aranceles de productos que ingresen a EU y empresas podrían llevar su producción a otro lado, cuando México tiene la mano de obra calificada y sin embargo en muchos casos ésta se abarata.



El dirigente destacó la importancia de que en este marco se debe dar una transformación de las organizaciones sindicales, puesto que han perdido su identidad de lucha.



"Tenemos que recuperar valores y principios del sindicalismo. Se han perdido, se ha pervertido la cuestión sindical, se han transformado instancias en métodos para otro fin, no para los que fueron creados los sindicatos", puntualizó Soberanis.



Indicó que ese es uno de los temas y los retos que se abordan en el marco del 50 aniversario de la COR. "Lo que estamos haciendo es hacer un análisis de la realidad, no sólo de esta confederación, sino de cómo país qué estamos haciendo?", subrayó.