Director de Pemex niega alza de precios de gasolina a fin de año

🚨Ante rumores sin fundamento que afirman que habrá un incremento en el precio de las gasolinas⛽️ en 🇲🇽para fin de año, quiero dejar claro que dicha información es FALSA y sin sustento. — JoséA González Anaya (@JAGlezAnaya) 16 de noviembre de 2017

El director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, negó en su cuenta de Twitter un incremento en el precio de las gasolinas para fin de año.Comentó que son rumores sin fundamento, es información “falsa y sin sustento", escribió en la red social.El comentario es en relación con las declaraciones del presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Pablo González, que advirtió sobre un probable “gasolinazo” a partir del 1 de enero del 2018.En la entrevista que el dirigente empresarial concedió hizo referencia al probable aumento “en 2018”, y en ningún momento hizo alusión a un incremento a fin de año, es decir al 2017.González Anaya aclaró en entrevista con Canal 11 que el mecanismo para fijar el precio de la gasolina, que ha estado vigente desde principios de año, es un mecanismo que reduce la volatilidad, pero todos los días se va ajustando el precio de la gasolina en todo el País.Aseguró que el precio de los combustibles va a ser “igualito” el 31 de diciembre y el primero de enero del 2018.De acuerdo con el calendario de liberalización del mercado de petrolíferos, promovido a partir de la Reforma Energética, el primero de enero del 2018, los precios y el mercado quedarán totalmente liberalizados y sus ajustes dependerán de la oferta y la demanda y no de mecanismos que reduzcan la volatilidad, a menos que los cambios observados en el mercado sean de tal magnitud –sumamente altos- que obliguen a las autoridades hacendarias a intervenir para evitar fuertes fluctuaciones que afecten el bolsillo de los consumidores.El funcionario reconoció que las autoridades han intervenido en el manejo de los precios de las gasolinas:“Lo que ocurre es que los movimientos de la gasolina es el mundo, y nosotros tomamos como referencia Houston, son bien volátiles, o sea, se mueven bastante y traducir toda esta volatilidad, todos estos movimientos de precios al mercado mexicano no parecía lo más sabio, entonces como práctica, nosotros reducimos la volatilidad, pero las tendencias son las tendencias y se han venido moviendo los precios, insisto, todos los días, desde principios de febrero”.El presidente de Amegas comentó que el aumento de precios –en enero del 2018-, “es una posibilidad latente, porque los precios de las gasolinas han aumentado en los mercados internacionales, el precio de petróleo también ha subido, el precio de las importaciones que realiza México se ha incrementado y en nuestro país las autoridades hacendarias han mantenido, por razones políticas y no económicas, artificialmente los precios”.