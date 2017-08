Si Tlcan no funciona a los tres socios no habrá acuerdo: SE

WASHINGTON D.C. (SUN)

Si el acuerdo no funciona para los tres socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) no habrá acuerdo, fue la sentencia que lanzó el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, durante el inicio de negociaciones de dicho acuerdo comercial.



Advirtió que México está frente a frente de sus contrapartes para avanzar y modernizar lo que se tiene, no para volver al pasado.



Ante las delegaciones de Estados Unidos y Canadá, Guajardo dijo que solamente será exitoso el acuerdo si hay beneficios para las tres partes.



“Para que un acuerdo sea exitoso, tiene que funcionar para todas las partes involucradas. De otra forma no es un acuerdo”, expuso.



México, agregó, llega a la negociación con un rol constructivo y proactivo en el interés de impulsar intereses y metas, “pero sin arriesgar lo que hemos logrado como región”.



Guajardo, acompañado por el subsecretario de Economía, Juan Carlos Baker y Kenneth Smit, jefe del equipo negociador mexicano, en la ceremonia de inicio de negociaciones, dijo que ahora nuevamente se tiene la oportunidad de ser pioneros y rediseñar la forma en que se interactúa.



“Nuestro primer reto es encontrar el punto medio entre intereses comunes para los tres países”, aseguró.