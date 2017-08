Produce "El Bronco" video contra prensa de NL

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, publicó un video contra los medios de comunicación de la entidad, a los que acusó de manipular la información en materia de inseguridad, para hacer quedar mal a su administración. Sus seguidores de Facebook le pidieron que viaje sin escoltas, para que conozca la realidad que los ciudadanos comunes viven a diario.



“Raza que no les cuenten, el robo a vehículo sí va bajando y los pocos que se han robado ya estamos investigando para recuperarlos y encarcelar a los culpables. Los medios de comunicación van a tratar de compararnos para que nos veamos mal, pero se las van a ver negras porque ni en pasadas administraciones, ni en muchas ciudades de Estados Unidos han trabajado tanto para bajar estos delitos ¿Quihubo?”, escribió “El Bronco”, para divulgar su video.



El citado clip inicia con la voz de un locutor que narra: “Este es un día cualquiera en la sala de redacción de un medio de Nuevo León”, mientras aparece un rotafolios que muestra las supuestas órdenes o temas de trabajo, donde se alcanza a leer, “Notas del día: Pegarle al gobierno, por inseguridad, por baches…”.



Un actor mal encarado, con el pelo a rape, que sería el director, en tono altivo se dirige a un joven camisa desabotonada que sería el jefe de sección o de información, y le grita: “López ¿Cuánto ha aumentado el robo de vehículo en Nuevo León?.



-Este… De hecho bajó la cifra, señor como en un 80 por ciento-, responde nervioso el subordinado.



-Qué? Cómo que bajó, si siempre publicamos que aumentan.



-Pues sí señor, pero las cifras van a la baja, señor.



-No, eso no está bien, a ver con qué lo comparas para que parezca que los delitos van subiendo. ¡Andele!-, apremia el superior jerárquico.



Y concluye el narrador: “Hoy en Nuevo León vivimos más seguros que en muchas ciudades de Estados Unidos, esta es la verdad, que no te manipulen. Gobierno Independiente de Nuevo León”.







No tardaron los comentarios de críticas y hasta burlas en redes sociales ante el polémico mensaje.