"Que Yunes no se cuelgue medalla por captura de Duarte": Senador

VERACRUZ(SUN)

*"Me comprometí a que Duarte sería detenido y se le aplicaría la Ley. Hoy ya está en la cárcel": Gobernador Yunes* https://t.co/QyvB6oQTIB — Miguel Ángel Yunes (@YoconYunes) 16 de abril de 2017

El senador, Héctor Yunes Landa (PRI), expresó que la detención del ex gobernador, Javier Duarte Ochoa, fue producto de las investigaciones y cooperación internacional del gobierno federal, por lo que pidió al actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares (PAN) no colgarse la medalla."El logro es del Gobierno federal, de la PGR. Me parece desproporcionado, narcisista y trumpsiano afirmar que Duarte está en la cárcel por acción de Miguel Ángel. Que no se cuelgue medallas ajenas", dijo el senador por Veracruz.Recordó que Yunes Linares se comprometió a encarcelar a Javier Duarte desde el primer día de su mandato, "situación que no se dio, por lo que incumplió con su compromiso".Yunes Landa exhortó al Poder Judicial de la Federación a velar porque se haga justicia a los veracruzanos y se restituyan los recursos robados."También exhorto a la PGR a dar cauce a las denuncias que hay contra otros veracruzanos que presumiblemente metieron la mano al cajón, como el ahora gobernador Yunes Linares", dijo.