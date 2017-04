Seguía PGR rastro de Duarte en Guatemala desde noviembre

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se movió en territorio guatemalteco a través de aerolíneas privadas y autoridades mexicanas siguieron su rastro desde noviembre del año pasado luego de la detención de Mario Medina Garzón, primo de la esposa de Duarte, Karime Macías, con pasaportes falsos para la pareja.



En conferencia de prensa desde la embajada de México en Guatemala, Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), informó elementos de la Policía Nacional Civil de Guatemal y de la Interpol Guatemala en coordinación con elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR y agentes de la Policía Federal, realizaron el despliegue para cumplimentar la detención de Duarte, reclamado en México por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



Omar Hamid García Harfuch, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, detalló que agentes del Gabinete Nacional de Seguridad (elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Policía Federal y PGR) comenzaron la línea de investigación que apuntaba a que el prófugo se encontraba en Guatemala luego de la detención en Tapachula, Chiapas, de Medina Garzón con los pasaportes apócrifos destinados a Duarte de Ochoa y a su mujer Karime Macías y con siete mil 500 dólares americanos.



“Se pudieron determinar diferentes líneas de investigación que conducían a la estancia en Guatemala de personas que estaban ayudando a Javier Duarte, por lo que se presumía que el ex gobernador se encontraba en este país”, dijo el titular de la AIC.



Agentes de la AIC se coordinaron con autoridades guatemaltecas para ubicar a Duarte. Estas investigaciones arrojaron domicilios, números telefónicos y vehículos que usó el ex gobernador de Veracruz para trasladarse en territorio guatemalteco, así como los contratos con las aerolíneas privadas en las que se trasladó.



“Diversas compañías de aerolíneas privadas que brindaron servicios en la región, las cuales eran las encargadas de mover a Duarte de Ochoa en diferentes puntos de Guatemala”, detalló García Harfuch.



La detención se logró luego de que los agentes comprobaran que Duarte se encontraba alojado en La Riviera de Atitlán, municipio de Panajachel, Departamento de Sololá, en Guatemala.



La PGR aclaró que la ubicación del ex mandatario fue realizada por la inteligencia mexicana y guatemalteca por lo que la recompensa de 15 millones ofrecida por la dependencia no fue entregada.



Acerca de la esposa de Javier Duarte, Karime Macías, se aseguró que no cuenta con ninguna orden de aprehensión o investigación en su contra por lo que se puede mover libremente en territorio guatemalteco, mexicano y los países que ella desee.



Javier Duarte de Ochoa se encuentra recluido en la cárcel del cuartel de Matamoros, en Guatemala, en espera del proceso de extradición para ser entregado a la justicia mexicana.