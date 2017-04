Baja Interpol ficha roja de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En la página oficial de la Policía Internacional Criminal (Interpol) ya no existe la Notificación Roja de búsqueda y localización de Javier Duarte de Ochoa.



La ficha, emitida desde el 14 de noviembre de 2016 y pública desde el 24 de enero de este año, destacaba que Duarte era requerido por autoridades mexicanas por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y la ilustraba con ocho fotografías del ex gobernador de Veracruz.



La notificación ha sido baja del sistema tras la detención del ex mandatario este sábado en Panajachel, Guatemala.



Duarte se encuentra recluido en la prisión de Matamoros, la cual se encuentra dentro de un cuartel militar.



En el sistema de Interpol ahora sólo se aprecia la ficha de búsqueda de César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) luego de que la Fiscalía de Chihuahua le solicitara su colaboración para en la búsqueda y detención del mandatario para cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de peculado.