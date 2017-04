Juez niega que exista orden de aprehensión contra el "Cuau"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El juez de Control, Daniel Adán Rodríguez Apac, negó haber liberado la orden de aprehensión en contra del edil capitalino Cuauhtémoc Blanco Bravo, por su presunta autoría intelectual en el homicidio de un empresario.El juez responsable de vincular a proceso a José “N”, por el delito de homicidio calificado en contra de Juan Manuel García Bejarano, concesionario de la Feria de la Primavera Cuernavaca 2017, expuso que él no liberó ninguna orden en contra del Cuau, pero no descartó que quien lleve la causa penal — no dio nombre—, lo haya hecho si es que a su juicio consideró elementos de relevancia, pero “primero debe girarse orden de presentación”.El pasado jueves, luego de que Rodríguez Apac vinculó a proceso a José “N”, circuló en redes sociales la presunta implicación de Blanco como autor intelectual, incluso se dijo que el ahora procesado recibió 200 mil pesos y quedó pendiente el pago de un millón, luego de que el sicario fue detenido el pasado 6 de abril, instantes después de balear a García Bejarano.Los señalamientos fueron rechazados por la vocería del alcalde Blanco Bravo, quien el pasado jueves fue captado por las cámaras de televisión durante un encuentro entre los Dodgers y los Cubs, en Chicago, ciudad de Estados Unidos.Rumores, sólo eso.Entre la mañana del viernes y este sábado, una nueva versión fue difundida sobre una presunta orden de aprehensión liberada en contra del presidente municipal y ex futbolista.Hasta la noche del sábado, en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hay constancia de ello ni se encuentra en estrados tal recurso a su favor.Asimismo, de manera extraoficial, la fiscalía local negó tener en su poder una orden contra el edil capitalino.Hasta la víspera, ninguna autoridad relacionada al caso —Juicios Orales, Fiscalía General o Ayuntamiento—, ha expuesto documento oficial alguno que disipe los rumores ni ha hecho pronunciamiento oficial al respecto.Incluso, del gobierno del estado se informó que falta una audiencia para probar los dichos del sicario.En el sistema de justicia adversarial acusatorio, la declaración del imputado no tendría validez. El propio gobernador de Morelos, Graco Ramírez, ha expuesto que, con las reformas en dicha materia “la declaración no se considera la prueba madre, debido a las circunstancias con que se conseguían como la tortura o amenazas”.