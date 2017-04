¿Y qué pasó con Karime, la esposa de Javier Duarte?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Karime Macías se encontraba en Guatemala con su esposo, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien fue detenido ayer sábado. Ella, sin embargo, no fue detenida ni se encontraba con él durante su detención, informaron fuentes allegadas a la detención.



No se ha hecho público aún cuál es ahora su paradero, y si dará seguimiento de cerca al proceso de su esposo, quien previsiblemente será extraditado a México.



Desde hace tres días, las autoridades guatemaltecas y mexicanas seguían de cerca la pista a Duarte, que fue arrestado en torno a las 20:00 horas en un hotel de Panajachel donde estaba en compañía de su esposa, indicó a la AP Manuel Noriega, subjefe de Interpol en Guatemala.



El ex dirigente había recibido una llamada de la fiscalía mexicana que decía que estaba localizado y que saliera de la habitación para ser detenido por la policía, agregó.



Duarte salió de forma voluntaria, no iba armado y no se le incautó nada, apuntó el funcionario.



La esposa de Duarte, Karime Macías Tubilla, no fue detenida ya que no había ninguna petición en su contra, informó Noriega.



El ex mandatario estatal fue arrestado en el municipio guatemalteco de Panajachel, una localidad turística a unos 140 kilómetros al Oeste de la capital, informó la Procuraduría General de la República en un comunicado. México ya trabaja en la solicitud de extradición por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, agregó.



Tras presentarse ante un juez de paz, Duarte fue trasladado en un coche patrulla escoltado por policías hasta el Centro de Privación de Libertad Matamoros, una prisión ubicada dentro de un destacamento militar en la capital guatemalteca, mientras espera a comparecer ante el juez que giró su orden de aprehensión con efecto de extradición.



En una breve conversación telefónica con The Associated Press, Duarte dijo "no tengo comentarios, nada", sobre su detención o su estado de salud.



Las autoridades guatemaltecas lo presentaron ante un juez quien le informó sobre los cargos en su contra y decidió su traslado.



La cacería



Desde la emisión de una orden de captura en su contra, las autoridades mexicanas localizaron millones de dólares vinculados a Duarte, congelaron un centenar de cuentas bancarias y revisaron propiedades y negocios vinculados con el veracruzano, quien se había jactado de no haber robado ni un peso de los fondos públicos. Al parecer, el ex dirigente habría utilizado prestanombres y empresas fantasma para transferir recursos públicos para adquirir de bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero, señalaron las autoridades.



"No tengo cuentas en el extranjero", dijo antes de huir. "No tengo propiedades".



A finales de octubre el PRI expulsó a Duarte y en noviembre la fiscalía federal ofreció una recompensa de 15 millones de pesos por información que llevara a su captura.