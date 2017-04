Cae Javier Duarte en Guatemala

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, fue detenido, informó ayer la Procuraduría General de la República (PGR).



El ex Gobernador llevaba desaparecido desde el 12 de octubre del año pasado, cuando solicitó licencia a su puesto para enfrentar cargos de delincuencia organizada, “lavado” de dinero y defraudación fiscal.



La noche de este sábado, en un comunicado, la PGR detalló que Duarte fue detenido en Guatemala, en el Municipio de Panajachel, departamento de Sololá, en ese país.



“La Procuraduría General de la República pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, por vía diplomática, se presentara la solicitud de detención provisional con fines de extradición del ex gobernador de Veracruz al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco este 15 de abril de 2017”, se lee en la nota de prensa.



De conformidad con los tratados internacionales aplicables, se solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República de Guatemala, y se realizó el operativo para la captura de Javier Duarte de Ochoa en conjunto con la Policía Nacional Civil por conducto de su división de policía internacional, Interpol en Guatemala.



El Juez Primero de Primera Instancia Penal de Guatemala libró en audiencia privada una orden de detención provisional con fines de extradición, la cual fue ejecutada este sábado.



El pasado 18 de octubre un juez federal otorgó a la PGR la orden de aprehensión solicitada en contra de Duart.



Desde entonces el Gabinete de Seguridad buscaba al mandatario. Duarte también era buscado por la Interpol en 190 países que forman la organización.